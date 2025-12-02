Unerlaubte Gewalt? Weitere Ermittlungen gegen Frankfurter Polizisten

Frankfurt am Main - Im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen Beamtinnen und Beamte des ersten Polizeireviers in Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft zwei weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bereits im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers aufgenommen. © Boris Rössler/dpa

Konkret werde gegen unbekannte Polizeibeamte unter anderem wegen Körperverletzung im Amt ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Ein zweites Verfahren richte sich gegen einen unbekannten Staatsanwalt wegen Strafvereitelung im Amt.

Die neuen Vorwürfe wurden durch eine Berichterstattung des Hessischen Rundfunks (hr) publik. Basierend darauf werde nun ermittelt, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Der hr konfrontierte die Behörde nach eigenen Angaben mit den Vorwürfen einer anonymen Zeugin. Diese berichtete demnach über verbale und körperliche Gewalt durch Polizeibeamte, die sie während einer Hospitanz gesehen hätte.

Die Zeugin, eine angehende Juristin, wandte sich laut hr-Bericht auch an ihren betreuenden Staatsanwalt, der demnach "selbst nicht gewusst habe, wie man damit umgehen solle". Gegen ihn wird deshalb wegen möglicher Strafvereitelung ermittelt.