Gewalt-Skandal bei Frankfurter Polizei: Wurden Einsatzberichte manipuliert?

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Nach den mutmaßlichen Übergriffen durch Beamte einer Dienstgruppe des 1. Polizeireviers in Frankfurt prüft die Frankfurter Staatsanwaltschaft nun, ob Einsatzberichte nachträglich verändert oder unvollständig geführt wurden.

Gegen insgesamt 17 Frankfurter Polizeibeamte wird von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und dem Hessischen Landeskriminalamt ermittelt. (Archivfoto) © Andreas Arnold/dpa

Dies sei grundsätzlich Teil der Ermittlungen zu dem Tatvorwurf der "Verfolgung Unschuldiger", erklärte die Behörde. Zunächst hatte die "Welt" berichtet.

Demnach mussten zwei der Geschädigten nach den Einsätzen ärztlich behandelt werden - "einer von ihnen bereits während des Polizeieinsatzes", hieß es in dem Artikel.

Auch seien mehrere der beschuldigten Beamten am Tag der Durchsuchungen nicht im Dienst gewesen. Die "Welt" verweist auf Informationen eines Insiders, wonach die Ermittlungsbehörde prüfe, ob die Beamten vorab von der Razzia gewusst haben könnten.

Die Staatsanwaltschaft erklärt auf Anfrage, dass sie aus "ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben machen könne - weder zu den genauen Umständen der ärztlichen Behandlung noch zu der genauen Zahl der Beamten, die nicht im Dienst waren.