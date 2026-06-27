Ironman Frankfurt mit Hitze-Hammer: Zahlreiche Straßen gesperrt und Unwettergefahr

Frankfurt am Main - Rund 3000 Athletinnen und Athleten gehen am Sonntag beim Ironman Frankfurt an den Start. Es wird extreme Hitze erwartet , der Triathlon wurde aus diesem Grund bei zwei der drei Disziplinen angepasst. Zudem droht laut Deutschem Wetterdienst "Unwettergefahr". Es kommt zu zahlreichen Straßensperrungen in Frankfurt sowie im Umland.

Die Athletin Maja Stage Nielsen (37) war 2023 beim Ironman Frankfurt dabei. Am Sonntag muss bei dem Triathlon mit enormer Hitze gerechnet werden. © imago/eibner

Lediglich die erste Disziplin, das Schwimmen, bleibt unverändert, wie die Frankfurter Stadtverwaltung am Samstag mitteilte. Die Wettkämpfer müssen ab 6.20 Uhr am Langener Waldsee 3,8 Kilometer absolvieren.

Im Anschluss steht das Radfahren auf dem Programm. Ursprünglich waren "zwei Runden über 178 Kilometer durch die Landkreise Offenbach, Main-Kinzig-Kreis und Wetterau" geplant, wie die Frankfurter Polizei im Vorfeld mitteilte. Diese Strecke wurde wegen der zu erwartenden enormen Hitze mit bis zu 38 Grad "auf 125 Kilometer reduziert", erklärte ein Sprecher des Magistrats.

Als dritte Disziplin steht ein Marathon auf dem Programm (etwas mehr als 42 Kilometer). Diese Strecke wurde "auf die Halbmarathondistanz von 21,1 Kilometer verkürzt", hieß es weiter.

Zudem sollen entlang der Strecke diverse Kühlmöglichkeiten für die Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung stehen. "Die Sicherheit und Gesundheit der Athletinnen und Athleten, der Zuschauerinnen und Zuschauer sowie der Einsatzkräfte haben oberste Priorität", versicherte der Frankfurter Magistrat.

Die Sportler wie auch die Fans müssen zudem am Sonntag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit "teils schweren Gewittern" rechnen. Es bestehe "Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Böen bis in Orkanstärke".