Neues Foto aufgetaucht: Polizei vermutet Achtjährigen bei seiner Mutter

Frankfurt am Main - Der vermisste Achtjährige aus Frankfurt am Main befindet sich nach Einschätzung der Polizei bei seiner Mutter.

Das aktuelle Foto zeigt den Achtjährigen mit oranger Jacke und Baseball-Kappe. © Bild-Montage: 5VISION.NEWS, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Davon sei nach den derzeitigen Ermittlungsergebnissen auszugehen. Seine Mutter sei nicht sorgeberechtigt. Die Stadt Frankfurt teilte mit, dass sich der Junge seit Herbst 2025 in Obhut des Jugendamts befinde.

Wo sich Mutter und Kind zurzeit aufhalten, sei unklar. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf das Rhein-Main-Gebiet, erklärte die Polizei.

In diesem Zusammenhang wurde auch ein weiteres Foto des Jungen veröffentlicht, das "mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Verschwinden aufgenommen" worden sei.

Es zeigt ihn mit oranger Jacke und Baseball-Kappe. Die Polizei bittet Personen, die den Achtjährigen in Begleitung einer Frau gesehen haben, sich zu melden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Dienststelle entgegen.