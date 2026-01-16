Neue Details zum vermissten Noah: Achtjähriger zuletzt in Obhut des Jugendamts

Frankfurt am Main - Der vermisste achtjährige Noah aus Frankfurt am Main hat zuletzt nicht bei seiner Familie gelebt. Die Stadt Frankfurt habe den Jungen im Herbst 2025 auf richterlichen Beschluss hin in Obhut genommen, teilte ein Sprecher des Sozialdezernats auf Anfrage mit.

Der Kleine wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr an der Weißfrauenschule in der Gutleutstraße abgesetzt. © Montage: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Andreas Arnold/dpa

Diese Maßnahme bedeutet die vorübergehende Unterbringung in einem Heim oder einer Pflegefamilie. Das Jugendamt ordnet dies an, um das Kindeswohl sicherzustellen.

Die Polizei hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Ermittlungen im familiären Umfeld des Jungen intensiviert würden. Grund seien unter anderem diverse Hinweise, sagte ein Sprecher.

Es werde alles abgeprüft, was die Familie betreffe.

Weitere Auskünfte gab die Polizei hierzu nicht. Das Sozialdezernat erklärte, man stehe mit den Ermittlungsbehörden im engen Kontakt und unterstütze deren Ermittlungen vollumfänglich.