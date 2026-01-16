Neue Details zum vermissten Noah: Achtjähriger zuletzt in Obhut des Jugendamts
Von Isabell Scheuplein
Frankfurt am Main - Der vermisste achtjährige Noah aus Frankfurt am Main hat zuletzt nicht bei seiner Familie gelebt. Die Stadt Frankfurt habe den Jungen im Herbst 2025 auf richterlichen Beschluss hin in Obhut genommen, teilte ein Sprecher des Sozialdezernats auf Anfrage mit.
Diese Maßnahme bedeutet die vorübergehende Unterbringung in einem Heim oder einer Pflegefamilie. Das Jugendamt ordnet dies an, um das Kindeswohl sicherzustellen.
Die Polizei hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Ermittlungen im familiären Umfeld des Jungen intensiviert würden. Grund seien unter anderem diverse Hinweise, sagte ein Sprecher.
Es werde alles abgeprüft, was die Familie betreffe.
Weitere Auskünfte gab die Polizei hierzu nicht. Das Sozialdezernat erklärte, man stehe mit den Ermittlungsbehörden im engen Kontakt und unterstütze deren Ermittlungen vollumfänglich.
Fahrdienst hatte Noah an seiner Schule abgesetzt
Der achtjährige Noah war am Mittwochmorgen laut Polizei an der Weißfrauenschule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden und ist seither verschwunden. Nach ihm wird intensiv gesucht; auch ein Hubschrauber und Polizeiboote waren dazu im Einsatz. In der Nähe der Schule wurde der Ranzen des Jungen gefunden.
Noah war laut Polizei von einem Fahrdienst an der Schule abgesetzt worden. Die Hintergründe dazu blieben zunächst unklar.
Es handelt sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprachheilförderung. Die Polizei gab dazu keine weiteren Details bekannt, erklärte aber, der Achtjährige sei in der Lage, sich auszudrücken und zu kommunizieren.
Auf der Suche nach Noah wertet die Polizei den Angaben zufolge weiter Hinweise, Fotos und Videos der Bevölkerung aus. Mögliche Zeugen würden befragt.
Bei der Suche nach Noah bittet die Polizei die Bevölkerung weiter um Mithilfe
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,35 Meter groß
- kurze, dunkle Haare
- beigefarbener Pullover
- helle Hose
- schwarze Daunenjacke
- grün-gelb-blaue Pudelmütze
Zudem hat Noah einen blauen Schulranzen mit Astronauten dabei.
Die Polizei fragt: Wer hat den Achtjährigen seit Mittwochmorgen ab 8 Uhr gesehen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Dienststelle entgegen.
Originalartikel von 9.13 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.18 Uhr.
Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Andreas Arnold/dpa