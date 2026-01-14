Er wurde zur Schule gebracht, dann verschwand Noah (8) aus Frankfurt spurlos

Frankfurt am Main - Große Sorge um den achtjährigen Noah R. aus Frankfurt am Main : Seit Mittwochmorgen fehlt von dem Jungen jede Spur!

Noah war zu seiner Schule gebracht worden, kam aber nie im Klassenzimmer an. © Bild-Montage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden des Kindes geführt haben, hofft die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zu diesem Zweck wurden auch zwei Fotos des Achtjährigen veröffentlicht.

Zuletzt wurde Noah am Mittwoch gegen 8 Uhr gesehen. Da war der Kleine an der Weißfrauenschule in der Gutleutstraße abgesetzt worden. Allerdings kam er nie in seinem Klassenzimmer an.

Seitdem gebe es laut einem Sprecher der Polizei keine Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des Jungen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,35 Meter groß

kurze, dunkle Haare

beigefarbener Pullover

helle Hose

schwarze Daunenjacke

grün-gelb-blaue Pudelmütze

Zudem hat Noah einen blauen Schulranzen mit Astronauten dabei.