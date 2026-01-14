Er wurde zur Schule gebracht, dann verschwand Noah (8) aus Frankfurt spurlos
Frankfurt am Main - Große Sorge um den achtjährigen Noah R. aus Frankfurt am Main: Seit Mittwochmorgen fehlt von dem Jungen jede Spur!
Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden des Kindes geführt haben, hofft die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zu diesem Zweck wurden auch zwei Fotos des Achtjährigen veröffentlicht.
Zuletzt wurde Noah am Mittwoch gegen 8 Uhr gesehen. Da war der Kleine an der Weißfrauenschule in der Gutleutstraße abgesetzt worden. Allerdings kam er nie in seinem Klassenzimmer an.
Seitdem gebe es laut einem Sprecher der Polizei keine Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des Jungen.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,35 Meter groß
- kurze, dunkle Haare
- beigefarbener Pullover
- helle Hose
- schwarze Daunenjacke
- grün-gelb-blaue Pudelmütze
Zudem hat Noah einen blauen Schulranzen mit Astronauten dabei.
Jetzt fragt die Polizei: Wer hat den Achtjährigen seit Mittwochmorgen ab 8 Uhr gesehen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (069) 755-51199 sowie jede andere Dienststelle entgegen.
Titelfoto: Bild-Montage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeipräsidium Frankfurt am Main