Neues Foto aufgetaucht: Polizei vermutet Achtjährigen bei seiner Mutter
Von Isabell Scheuplein
Frankfurt am Main - Der vermisste Achtjährige aus Frankfurt am Main befindet sich nach Einschätzung der Polizei bei seiner Mutter.
Davon sei nach den derzeitigen Ermittlungsergebnissen auszugehen. Seine Mutter sei nicht sorgeberechtigt. Die Stadt Frankfurt teilte mit, dass sich der Junge seit Herbst 2025 in Obhut des Jugendamts befinde.
Wo sich Mutter und Kind zurzeit aufhalten, sei unklar. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf das Rhein-Main-Gebiet, erklärte die Polizei.
In diesem Zusammenhang wurde auch ein weiteres Foto des Jungen veröffentlicht, das "mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Verschwinden aufgenommen" worden sei.
Es zeigt ihn mit oranger Jacke und Baseball-Kappe. Die Polizei bittet Personen, die den Achtjährigen in Begleitung einer Frau gesehen haben, sich zu melden.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Dienststelle entgegen.
Fahrdienst hatte den Jungen an seiner Schule abgesetzt
Der Achtjährige war am Mittwochmorgen laut Polizei an der Weißfrauenschule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden und ist seither verschwunden. Nach ihm wird intensiv gesucht; auch ein Hubschrauber und Polizeiboote waren dazu im Einsatz. In der Nähe der Schule wurde der Ranzen des Jungen gefunden.
Er war laut Polizei von einem Fahrdienst an der Schule abgesetzt worden.
Es handelt sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprachheilförderung. Die Polizei gab dazu keine weiteren Details bekannt, erklärte aber, der Achtjährige sei in der Lage, sich auszudrücken und zu kommunizieren.
Auf der Suche nach ihm wertet die Polizei den Angaben zufolge weiter Hinweise, Fotos und Videos der Bevölkerung aus. Mögliche Zeugen würden befragt.
Originalartikel von 9.13 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.52 Uhr.
Titelfoto: Bild-Montage: 5VISION.NEWS, Polizeipräsidium Frankfurt am Main