Suche nach Noah (8): Polizei findet Schulranzen des vermissten Jungen
Von Markus Lenhardt und Isabell Scheuplein
Frankfurt am Main - Auf der Suche nach dem vermissten achtjährigen Noah in Frankfurt am Main hat die Polizei einen Schulranzen gefunden. Dabei handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Ranzen des Kindes, sagte ein Polizeisprecher.
Der Ranzen sei in der Nähe der Schule gefunden worden. Die Suche nach dem Jungen dauere an.
Das Kind war am Mittwochmorgen mit Pudelmütze und Ranzen an einer Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, "suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf", teilte die Polizei mit. Seitdem gebe es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.
Die Polizei setze umfangreiche Maßnahmen um, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Es werde im gesamten Stadtgebiet nach dem Jungen gesucht, alle Streifen seien eingebunden. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.
"Wir gehen auch diversen Hinweisen nach", sagte der Sprecher. Es gingen immer mehr davon ein.
Auch im familiären Umfeld des Jungen werde ermittelt. Dies sei üblich in solchen Vermisstenfällen.
Polizei wertet die Videoüberwachung im Viertel aus
Ausgewertet werde zudem die Videoüberwachung in dem Viertel. Im Einsatz sei auch die Wasserschutzpolizei, um den Bereich rund um den Main abzusuchen, der sich in wenigen hundert Metern von der Schule entfernt befindet.
Bereits am Mittwoch hätten Polizistinnen und Polizisten sowohl die Schule als auch die bekannten Anlaufstellen des Jungen abgesucht, teilte die Polizei mit.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,35 Meter groß
- kurze, dunkle Haare
- beigefarbener Pullover
- helle Hose
- schwarze Daunenjacke
- grün-gelb-blaue Pudelmütze
Zudem hat Noah einen blauen Schulranzen mit Astronauten dabei.
Die Polizei fragt: Wer hat den Achtjährigen seit Mittwochmorgen ab 8 Uhr gesehen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069/755-51199 sowie jede andere Dienststelle entgegen.
Erstmeldung vom 15. Januar um 14.57 Uhr; Update um 17.02 Uhr.
Titelfoto: Polizeipräsidium Frankfurt am Main