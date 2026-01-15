Suche nach Noah (8): Polizei findet Schulranzen des vermissten Jungen

Frankfurt am Main - Auf der Suche nach dem vermissten achtjährigen Noah in Frankfurt am Main hat die Polizei einen Schulranzen gefunden. Dabei handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Ranzen des Kindes, sagte ein Polizeisprecher.

Noah (8) war am Mittwochmorgen zu seiner Schule gebracht worden, kam aber nicht im Klassenzimmer an. © Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Der Ranzen sei in der Nähe der Schule gefunden worden. Die Suche nach dem Jungen dauere an.

Das Kind war am Mittwochmorgen mit Pudelmütze und Ranzen an einer Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, "suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf", teilte die Polizei mit. Seitdem gebe es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.

Die Polizei setze umfangreiche Maßnahmen um, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Es werde im gesamten Stadtgebiet nach dem Jungen gesucht, alle Streifen seien eingebunden. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

"Wir gehen auch diversen Hinweisen nach", sagte der Sprecher. Es gingen immer mehr davon ein.

Auch im familiären Umfeld des Jungen werde ermittelt. Dies sei üblich in solchen Vermisstenfällen.