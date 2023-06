Gebrechliche Hündin leidet gewaltig: Tierheim startet emotionalen Aufruf

Doch die schwarze Schönheit kommt mit dem Alltag, der an einem Ort mit vielen Artgenossen und zudem weiteren verschiedenen Vierbeinern herrscht, so überhaupt nicht klar. Und so wirkt Mia die meiste Zeit des Tages unglücklich, antriebslos und vor allem überfordert - ein Leid, dass man ihr seitens des Mainzer Tierheimes gerne schnellstmöglich abnehmen möchte.

Neue Freude: Das ist es, was sich das Tierheim in Mainz für die Cane-Corso-Mix-Hündin wünscht. Denn diese hat die fast sechs Jahre alte Mia mittlerweile gänzlich verloren - und das, obwohl sich im Hundehaus der Pflegeeinrichtung bestens um sie gekümmert wird.

Dort fühlt sich die Sechsjährige aber alles andere als wohl. © Instagram/Tierheim Mainz

"Egal ob groß, klein, dick, dünn, jung oder alt", beschrieb es das Tierheim im Beitrag zu Mias Geschichte treffend. Und so kann sie also nicht nur an weniger erfahrene Interessenten vermittelt werden, sondern auch an Haushalte, in denen Kinder ab vier Jahren zu Hause sind.

Zwar soll Mia auch den Umgang mit jüngeren Kids kennen, deren Verhalten stresse sie aber mindestens genauso wie der Alltag im Tierheim. Was hingegen gar nicht ihr Fall ist, sind Artgenossen jeder Art, weshalb sie als Einzelhund gehalten werden muss.

Ein großes Problem gibt es dann aber doch. Denn trotz ihres noch recht jungen Alters leidet die Cane-Corso-Hündin bereits an einigen körperlichen Wehwehchen. Diese bedingen, dass sie nur in ebenerdigen Wohnungen oder Häusern ohne Treppen unterkommen kann. Und auch längere oder gar zügigere Ausläufe sind mit ihr nicht mehr drin. Im Idealfall darf sich die Vierbeinerin sogar auf ein kleines Stück Garten freuen.

Alleine bleiben ist für sie hingegen kein Problem und auch die Stubenreinheit ist bei ihr einwandfrei gegeben. Wer also sein Herz an die etwas gebrechliche Hundedame Mia verloren hat, der kann sich unter der Rufnummer 06131/687066 oder per E-Mail an das Mainzer Tierheim wenden.