Junger Pitbull wurde ausgesetzt, jetzt hofft "Angelo" auf ein liebevolles Zuhause

Der Pitbull Terrier ist zwar ein Listenhund, aber so freundlich und umgänglich, dass er auch an Hundeanfänger vermittelt werden würde. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Deshalb empfehlen die Mitarbeiter des Tierheims, dass im Haushalt lebende Kinder mindestens zwölf Jahre alt sein und eine gewisse Robustheit mitbringen sollten. Fühle sich Angelo erst einmal wohl in seiner Umgebung, dann sei er ein lustiger Kerl, der auch gerne den Clown gebe, betonen die Tierpfleger.

So sei er zwar ein Listenhund - er wird also durch seine Rasse bedingt als potenziell gefährlich eingestuft -, aber so freundlich und unkompliziert, dass man ihn seitens des Tierheims auch an Hundeanfänger mit Ambitionen abgeben würde. In diesem Fall würden die Tierpfleger dem neuen Halter gerne beratend zur Seite stehen.

Angelo sollte stubenrein sein, denn er halte seinen Innenzwinger sauber. Mit anderen Rüden käme er nicht klar, Umgang mit Hündinnen möge er dagegen sehr. Ob sich der junge Pitbull Terrier mit Katzen versteht, könne im Tierheim getestet werden, bieten die Mitarbeiter an.

Schlussendlich sei Angelo ein toller Vertreter seiner Rasse. Die Tierpfleger wünschen sich für ihn ein liebevolles Zuhause, das sich im besten Fall in einer ländlichen Umgebung abseits der Hektik einer Innenstadt befindet.

Interessenten können sich mit dem Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. unter den Telefonnummern 069/4230-05 oder 069/4230-06 oder über das Kontaktformular in Verbindung setzen.