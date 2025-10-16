Tragischer Unfall an Frankfurter S-Bahn-Strecke: 29-Jähriger kommt ums Leben

Frankfurt am Main - Ein schwerer Unfall hat am Mittwochabend in Frankfurt-Griesheim ein tödliches Ende genommen: Ein 29-jähriger Mann wurde von einer S-Bahn erfasst und wurde tödlich verletzt.

Im Frankfurter Stadtteil Griesheim kam es am Mittwoch an der dortigen S-Bahn-Strecke zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Nach Polizeiangaben kletterte der Mann gegen 21.15 Uhr am Bahnübergang in der Elektronenstraße in Frankfurt-Griesheim über die bereits geschlossenen Schranken.

Kurz nachdem er die Gleise betreten hatte, erfasste ihn eine herannahende S-Bahn.

Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch vor Ort.

Warum sich der Mann zu diesem Zeitpunkt auf den Gleisen befand, ist derzeit unklar.

Weitere Ermittlungen zur Ursache des tragischen Vorfalls dauern an.