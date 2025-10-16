Tragischer Unfall an Frankfurter S-Bahn-Strecke: 29-Jähriger kommt ums Leben
Frankfurt am Main - Ein schwerer Unfall hat am Mittwochabend in Frankfurt-Griesheim ein tödliches Ende genommen: Ein 29-jähriger Mann wurde von einer S-Bahn erfasst und wurde tödlich verletzt.
Nach Polizeiangaben kletterte der Mann gegen 21.15 Uhr am Bahnübergang in der Elektronenstraße in Frankfurt-Griesheim über die bereits geschlossenen Schranken.
Kurz nachdem er die Gleise betreten hatte, erfasste ihn eine herannahende S-Bahn.
Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch vor Ort.
Warum sich der Mann zu diesem Zeitpunkt auf den Gleisen befand, ist derzeit unklar.
Weitere Ermittlungen zur Ursache des tragischen Vorfalls dauern an.
Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über mögliche Suizid-Versuche zu berichten. Da der Vorfall in Frankfurt-Griesheim sich aber im öffentlichen Raum abgespielte, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: dpa/Silas Stein