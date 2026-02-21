Auto kracht gegen Ampel: Vier Verletzte in Frankfurt

Unfall in der Innenstadt von Frankfurt in der Nacht zu Samstag: An der Kreuzung Kaiserstraße/Neue Mainzer Straße wurde ein VW gegen eine Ampel geschleudert!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Zwei Autos stießen zusammen, einer der Wagen wurde gegen eine Ampel geschleudert: In der Frankfurter Innenstadt kam es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Unfall!

Ein schwarzer VW wurde gegen eine Ampel geschleudert: Bei dem Unfall in der City von Frankfurt wurden vier Menschen verletzt.
Der Crash ereignete sich gegen 1.54 Uhr an der Kreuzung Kaiserstraße/Neue Mainzer Straße, wie ein Polizeisprecher TAG24 berichtete.

Demnach kollidierten aus noch unbekannter Ursache zwei Wagen. Ein schwarzer VW wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen eine Ampel geschleudert.

Dabei touchierte der VW auch eine Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt an der Ampel wartete - vier Personen wurde jeweils leicht verletzt.

Die Ampel wurde bei dem Unfall herausgerissen. Die Kreuzung wurde vorübergehend gesperrt.

Der schwere Crash ereignete sich in der Nacht zu Samstag an der Kreuzung Kaiserstraße/Neue Mainzer Straße.
Die Hintergründe zu dem schweren Crash in der Frankfurter City sind noch unklar, die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

