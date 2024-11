Todes-Drama am Bahnübergang: Frau übersieht Zug und bezahlt mit ihrem Leben

Frankfurt am Main - Dramatische Szenen spielten sich am heutigen Mittwochmorgen zwischen zwei Frankfurter U-Bahn-Stationen ab. Beim Zusammenstoß mit einem Zug kam eine Fußgängerin ums Leben.

Der tödliche Zusammenstoß zwischen der U-Bahn und der Fußgängerin war leider nicht der erste seiner Art in Frankfurt - und das allein in diesem Jahr! So war erst im Oktober eine 64-Jährige ums Leben gekommen, als sie an der Station Hausener Weg von einer Bahn erfasst und mitgeschleift wurde.

Anfang dieses Jahres starb ein Mann (34) ebenfalls nahe der Haltestelle Dornbusch. Er war zwischen zwei Waggons einer stehenden Bahn geklettert, um eine Abkürzung zu nehmen. In der Folge geriet er unter eine einfahrende Bahn.