Wie konnte das denn passieren?! Mercedes kracht durch Tür von Auto-Aufzug
Frankfurt am Main - Zu einem kuriosen Unfall kam es am Donnerstagnachmittag im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim: Ein Mercedes war in einen Aufzugschacht gestürzt.
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Freitag das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse.
Passiert ist das Ganze demnach gegen 16.10 Uhr in der Erich-Kästner-Straße. Hier warteten die 64-jährige Fahrerin und ihre neun und 34 Jahre alten Mitfahrer vor einem Mehrfamilienhaus darauf, dass der Auto-Aufzug aus der Tiefgarage nach oben fährt.
Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte der Mercedes plötzlich, durchbrach die Metalltür des Aufzugsschachts und stürzte hinein.
Glück im Unglück: Der Wagen verkeilte sich in nahezu vertikaler Lage im Türrahmen und blieb hängen.
Mercedes-Fahrerin erlitt beim Aufzugschacht-Sturz leichte Verletzungen
Einsatzkräften der Frankfurter Feuerwehr gelang es, die drei Personen aus dem Auto und schließlich auch den Mercedes zu bergen. Während die Feuerwehr bei X berichtete, dass niemand verletzt worden sei, erklärte ein Polizeisprecher, die 64-Jährige habe sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die beiden anderen Insassen kamen hingegen mit dem Schrecken davon.
Am Auto und am Aufzug ist nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden entstanden. Der Mercedes wurde für technische Untersuchungen sichergestellt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Bild-Montage: Feuerwehr Frankfurt/x