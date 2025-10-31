Wie konnte das denn passieren?! Mercedes kracht durch Tür von Auto-Aufzug

Frankfurt am Main - Zu einem kuriosen Unfall kam es am Donnerstagnachmittag im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim: Ein Mercedes war in einen Aufzugschacht gestürzt.

Der Mercedes hatte sich verkeilt und stürzte nicht in die Tiefe. Die Feuerwehr befreite die Insassen und das Fahrzeug. © Bild-Montage: Feuerwehr Frankfurt/x

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Freitag das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse.

Passiert ist das Ganze demnach gegen 16.10 Uhr in der Erich-Kästner-Straße. Hier warteten die 64-jährige Fahrerin und ihre neun und 34 Jahre alten Mitfahrer vor einem Mehrfamilienhaus darauf, dass der Auto-Aufzug aus der Tiefgarage nach oben fährt.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte der Mercedes plötzlich, durchbrach die Metalltür des Aufzugsschachts und stürzte hinein.

Glück im Unglück: Der Wagen verkeilte sich in nahezu vertikaler Lage im Türrahmen und blieb hängen.