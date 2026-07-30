Radfahrer als Auslöser? Mercedes kracht gegen Baum, Honda demoliert: Mann stirbt bei Crash

Frankfurt am Main - Ein Unfall auf der Isenburger Schneise in Frankfurt hat am späten Mittwochabend das Leben eines Menschen gekostet. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache laufen.

Bei einem Unfall auf der Isenburger Schneise in Frankfurt ist ein Mercedes frontal gegen einen Baum gekracht. © 5VISION.NEWS

Die Landstraße musste aufgrund des Unfalls, der sich gegen 21 Uhr ereignet hat, bis in die Nacht auf Donnerstag für den Verkehr gesperrt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen waren an dem Zwischenfall zwei Fahrzeuge beteiligt.

Ein Mercedes kollidierte mit einem Baum. Durch die enorme Wucht des Aufpralls blieb nur ein Wrack der Limousine übrig. Ein ebenfalls in den schweren Unfall auf der Landstraße involvierter Honda wurde im Frontbereich massiv beschädigt.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an, für einen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Drei weitere Personen wurden schwer verletzt nach einer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.