Radfahrer als Auslöser? Mercedes kracht gegen Baum, Honda demoliert: Mann stirbt bei Crash

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Ein Unfall auf der Isenburger Schneise in Frankfurt hat am späten Mittwochabend das Leben eines Menschen gekostet. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Ein Unfall auf der Isenburger Schneise in Frankfurt hat am späten Mittwochabend das Leben eines Menschen gekostet. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache laufen.

Bei einem Unfall auf der Isenburger Schneise in Frankfurt ist ein Mercedes frontal gegen einen Baum gekracht.
Bei einem Unfall auf der Isenburger Schneise in Frankfurt ist ein Mercedes frontal gegen einen Baum gekracht.  © 5VISION.NEWS

Die Landstraße musste aufgrund des Unfalls, der sich gegen 21 Uhr ereignet hat, bis in die Nacht auf Donnerstag für den Verkehr gesperrt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen waren an dem Zwischenfall zwei Fahrzeuge beteiligt.

Ein Mercedes kollidierte mit einem Baum. Durch die enorme Wucht des Aufpralls blieb nur ein Wrack der Limousine übrig. Ein ebenfalls in den schweren Unfall auf der Landstraße involvierter Honda wurde im Frontbereich massiv beschädigt.

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Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an, für einen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Drei weitere Personen wurden schwer verletzt nach einer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Von dem Wagen blieb durch die Wucht des Aufpralls nur ein Wrack übrig.
Von dem Wagen blieb durch die Wucht des Aufpralls nur ein Wrack übrig.  © 5VISION.NEWS
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, ein Mann hat den Kampf um sein Leben verloren.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, ein Mann hat den Kampf um sein Leben verloren.  © 5VISION.NEWS
Ein ebenfalls am Unfall beteiligter Honda wurde im Frontbereich massiv beschädigt.
Ein ebenfalls am Unfall beteiligter Honda wurde im Frontbereich massiv beschädigt.  © 5VISION.NEWS

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein haltender Fahrradfahrer könnte den Unfall ausgelöst haben, was allerdings noch geklärt werden müsse. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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