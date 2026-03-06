Auto kracht in Bahnschranke: Unfall mit zwei Schwerverletzten in Frankfurt

Frankfurt am Main - Zwei Personen wurden schwer verletzt, eine Straße wurde gesperrt und der Zugverkehr eingestellt: Im Frankfurter Stadtteile Nied kam es am Donnerstagabend zu einem verhängnisvollen Crash!

Unfall am Bahnübergang Oeserstraße in Frankfurt-Nied: Zwei Menschen wurden schwer verletzt, die Straße wurde gesperrt. © 5VISION.NEWS

Der Unfall ereignete sich bei dem Bahnübergang in der Oeserstraße, wie die Feuerwehr über X mitteilte.

Demnach krachte ein Auto aus noch unbekannter Ursache gegen eine Bahnschranke. Die Schranke bohrte sich dabei in den Wagen!

Eine ursprüngliche Meldung über ein zweites an dem Unfall beteiligtes Auto erwies sich als nicht korrekt.

Zwei Menschen wurden bei dem Crash schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verwundeten und brachten sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.