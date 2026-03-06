Auto kracht in Bahnschranke: Unfall mit zwei Schwerverletzten in Frankfurt
Frankfurt am Main - Zwei Personen wurden schwer verletzt, eine Straße wurde gesperrt und der Zugverkehr eingestellt: Im Frankfurter Stadtteile Nied kam es am Donnerstagabend zu einem verhängnisvollen Crash!
Der Unfall ereignete sich bei dem Bahnübergang in der Oeserstraße, wie die Feuerwehr über X mitteilte.
Demnach krachte ein Auto aus noch unbekannter Ursache gegen eine Bahnschranke. Die Schranke bohrte sich dabei in den Wagen!
Eine ursprüngliche Meldung über ein zweites an dem Unfall beteiligtes Auto erwies sich als nicht korrekt.
Zwei Menschen wurden bei dem Crash schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verwundeten und brachten sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.
"Der Zugverkehr ist eingestellt und die Straße bleibt vorerst gesperrt", hieß es am Donnerstagabend weiter auf dem X-Profil der Frankfurter Feuerwehr.
Titelfoto: 5VISION.NEWS