Wegen Ticket aus dem Fenster gelehnt: Fahrer löst Ketten-Reaktion mit Schwerverletztem aus

Frankfurt am Main - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am frühen Montagabend am Flughafen Frankfurt wurde der Fahrer eines Kleintransporters in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Mann hatte zu weit vom Ticketautomaten an der Schranke entfernt geparkt. Als er sich weit aus dem Seitenfenster lehnte, kam er wohl aus Versehen auf das Gaspedal. (Symbolfoto) © 123rf/kanghj103

Auslöser war laut Polizei ein Autofahrer, der gegen 17 Uhr im Ankunftsbereich des Flughafens an der Schranke stand. Da er etwas zu weit vom Ticketautomaten entfernt war, lehnte er sich weit aus dem Seitenfenster, um an das Ticket heranzukommen.

Hierbei geriet der Mann wohl aus Versehen auf das Gaspedal, das Auto setzte nach vorne, durchbrach die Schranke und fuhr auf den davor stehenden Kleintransporter auf.

Durch den heftigen Aufprall sei der Transporter in ein weiteres Auto gekracht, das wiederum in einen vierten Wagen geschoben wurde.