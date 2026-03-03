Wegen Ticket aus dem Fenster gelehnt: Fahrer löst Ketten-Reaktion mit Schwerverletztem aus
Frankfurt am Main - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am frühen Montagabend am Flughafen Frankfurt wurde der Fahrer eines Kleintransporters in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.
Auslöser war laut Polizei ein Autofahrer, der gegen 17 Uhr im Ankunftsbereich des Flughafens an der Schranke stand. Da er etwas zu weit vom Ticketautomaten entfernt war, lehnte er sich weit aus dem Seitenfenster, um an das Ticket heranzukommen.
Hierbei geriet der Mann wohl aus Versehen auf das Gaspedal, das Auto setzte nach vorne, durchbrach die Schranke und fuhr auf den davor stehenden Kleintransporter auf.
Durch den heftigen Aufprall sei der Transporter in ein weiteres Auto gekracht, das wiederum in einen vierten Wagen geschoben wurde.
Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn und ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.
An den vier Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.
Titelfoto: 123rf/kanghj103