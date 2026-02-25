Sattelzug verkeilt sich unter Brücke: Straßen-Sperrung und Stau in Frankfurt

Frankfurt am Main - Ein festsitzender Lastwagen sorgte am Dienstagabend für eine Straßensperrung in Frankfurt .

Ein mit zwei neuen Sattelzugmaschinen beladener Lkw verkeilte sich am Dienstagabend beim Nordwestzentrum in Frankfurt am Main unter einer Brücke. © 5VISION.NEWS

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Nordweststadt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein Sattelzug gegen 18.30 Uhr auf der Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Dabei versuchte der mit zwei fabrikneuen Sattelzugmaschinen beladene Lastwagen, auf Höhe des Nordwestzentrums eine Baustelle zu passieren.

Hierzu musste der Sattelzug auch unter einer Brücke hindurchfahren: "Trotz vorhandener Beschilderung, die auf eine maximal zulässige Höhe von 4,20 Meter hinweist, versuchte der Fahrer, den aufgrund der Ladung fast 4,50 Meter hohen Lkw unter der Brücke hindurch zu steuern", erklärte ein Sprecher.

Auf halbem Weg bemerkte der Fahrer seine Fehl-Einschätzung. Er versuchte nun, mit seinem Lastwagen zurückzusetzen, "wodurch sich die Ladung nun unter der Brücke verkeilte", hieß es weiter.