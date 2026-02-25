Sattelzug verkeilt sich unter Brücke: Straßen-Sperrung und Stau in Frankfurt

Auf der Rosa-Luxemburg-Straße beim Nordwestzentrum in Frankfurt verkeilte sich am Dienstagabend ein Lastwagen unter einer Brücke, es kam zu einer Sperrung!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein festsitzender Lastwagen sorgte am Dienstagabend für eine Straßensperrung in Frankfurt.

Ein mit zwei neuen Sattelzugmaschinen beladener Lkw verkeilte sich am Dienstagabend beim Nordwestzentrum in Frankfurt am Main unter einer Brücke.
Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Nordweststadt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein Sattelzug gegen 18.30 Uhr auf der Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Dabei versuchte der mit zwei fabrikneuen Sattelzugmaschinen beladene Lastwagen, auf Höhe des Nordwestzentrums eine Baustelle zu passieren.

Hierzu musste der Sattelzug auch unter einer Brücke hindurchfahren: "Trotz vorhandener Beschilderung, die auf eine maximal zulässige Höhe von 4,20 Meter hinweist, versuchte der Fahrer, den aufgrund der Ladung fast 4,50 Meter hohen Lkw unter der Brücke hindurch zu steuern", erklärte ein Sprecher.

Auf halbem Weg bemerkte der Fahrer seine Fehl-Einschätzung. Er versuchte nun, mit seinem Lastwagen zurückzusetzen, "wodurch sich die Ladung nun unter der Brücke verkeilte", hieß es weiter.

Es kam infolge der Straßensperrung kurzzeitig zu einem Stau in Frankfurt, dann konnte der Verkehr durch eine Baustelle umgeleitet werden.
Lkw sitz fest: Verkehr wird durch Baustelle umgeleitet

In der Folge saß der Sattelzug fest, er konnte "weder vor- noch zurückbewegt werden". Die Straße wurde zunächst gesperrt, es kam zu einem kurzzeitigen Stau. Später wurde der Verkehr durch die Baustelle umgeleitet.

Der verkeilte Lkw musste entladen werden, um die Fahrbahn wieder freizubekommen.

Die beschädigte Brücke wurde ebenfalls zunächst gesperrt. Erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann konnte sie gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch wieder freigegeben werden.

