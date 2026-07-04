Unfall im Bahnhofsviertel: Streifenwagen im Einsatz kracht mit Motorrad zusammen
Frankfurt am Main - Am frühen Freitagabend ist im Frankfurter Bahnhofsviertel ein Streifenwagen im Einsatz mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der 51-jährige Biker musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.
Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 18.45 Uhr im Bereich der Kreuzung von Gallusanlage und Taunusstraße.
Hier waren die Polizisten mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als zeitgleich der Motorradfahrer in den Kreuzungsbereich fuhr, nachdem ihm seine Ampel grünes Licht gegeben hatte.
Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, der 51-Jährige stürzte vom Bike und verletzte sich. Auch die beiden Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen.
Der Streifenwagen und das Motorrad waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa