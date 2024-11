28.11.2024 14:37 U-Bahn-Unfall in Frankfurt: Fahrradfahrer schwer verletzt

An der Haltestelle Gwinnerstraße in Frankfurt-Seckbach kam es am gestrigen Mittwochabend zu einem verhängnisvollen Unfall: Eine U-Bahn erfasste einen Radfahrer!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Radfahrer wurde von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt: Der Unfall in Frankfurt führte am gestrigen Mittwochabend kurzzeitig zu einer Umleitung im Personennahverkehr der Mainmetropole. An der U-Bahn-Haltestelle Gwinnerstraße in Frankfurt-Seckbach kam es am späten Mittwochabend zu einem verhängnisvollen Unfall mit einem Schwerverletzten. (Symbolbild) © Montage: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (2), Roberto Pfeil/dpa Das Unglück ereignete sich gegen 22 Uhr im Stadtteil Seckbach, wie die Polizei in Frankfurt am Main am heutigen Donnerstag mitteilte. Demnach versuchte ein 35 Jahre alter Mann, die Gleise bei der Haltestelle Gwinnerstraße mit einem Fahrrad zu überqueren und missachtete dabei eine rote Ampel. Die von rechts kommende U-Bahn konnte nicht rechtzeitig abgebremst werden und erfasste den Radfahrer. Frankfurt Unfall Todes-Drama am Bahnübergang: Frau übersieht Zug und bezahlt mit ihrem Leben Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 35-Jährige auf den Grünstreifen bei der Haltestelle geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle, versorgten den Mann und brachten ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus. "Den Verkehr leitete die Polizei kurzzeitig um", fügte ein Sprecher zum Abschluss hinzu.

Titelfoto: Montage: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (2), Roberto Pfeil/dpa