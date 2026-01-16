Wo ist Noah? Suche nach vermisstem Achtjährigen geht weiter

Frankfurt am Main - Die Polizei sucht weiter nach einem vermissten Achtjährigen aus Frankfurt am Main . Das Kind war am Mittwochmorgen laut Polizei von einem Fahrdienst an der Weißfrauenschule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden und ist seither verschwunden.

Der Kleine wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr an der Weißfrauenschule in der Gutleutstraße abgesetzt. © Montage: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Andreas Arnold/dpa

"Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Ich hoffe, wir bekommen Licht ins Dunkel, und es geht heute noch voran", sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen.

Weiterhin würden Hinweise, Fotos und Videos der Bevölkerung ausgewertet und das Umfeld des vermissten Jungen, also auch sein Bekanntenkreis, ausgeleuchtet. Mögliche Zeugen in umliegenden Geschäften würden befragt und Videoaufnahmen ausgewertet.

"Es hängen ja überall Kameras", sagte der Polizeisprecher. Es gebe aber auch fragwürdige Hinweise, etwa von Bürgern, "die sich als Medium empfinden".

Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche ausgeweitet: Ein Hubschrauber flog über die Innenstadt, Polizeiboote suchten den Main ab, mit Hunden wurde erneut das Schulgelände durchkämmt. Immerhin: In der Nähe der Schule wurde ein Ranzen gefunden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Jungen gehörte.