13.01.2024 20:16 781 Ankerkraut-Shop in Köln hat dicht gemacht: Das ist der gar nicht so überraschende Grund

Am Samstag teilte Ankerkraut via Instagram mit, dass das Ladengeschäft in Köln geschlossen wurde.

Von Nora Petig

Hamburg/Köln - Am Samstag teilte die Hamburger "Geschmacksmanufaktur" Ankerkraut mit, dass ihr Ladengeschäft in Köln geschlossen wurde. Der Ankerkraut-Store in Köln hat die Pandemie nicht überstanden. © Ankerkraut "Nach nun mehr als 4 Jahren müssen wir leider heute unseren Kölner Store schließen", erklärte Ankerkraut in einem Posting inklusive Bildern der feierlichen Eröffnung, an der auch Frank Thelen (48), der einst im Rahmen von "Die Höhle der Löwen" eine sechsstellige Summe in das Unternehmen investierte, teilnahm. "Gemeinsam blicken wir zurück auf eine wahnsinnig aufregende und tolle Zeit mit vielen unvergesslichen Momenten! Deswegen möchten wir uns nochmals von ganzem bei euch bedanken. Wir haben uns stets über jeden Besuch und den Austausch mit euch sehr gefreut", so das Unternehmen.

Damit ist jetzt endgültig Schluss. Aber warum? Hamburg Neuer Weltrekord mit Müll aufgestellt: Erlöse für den guten Zweck "Während der Pandemiejahre wurde vermehrt online geshoppt – dieses veränderte Konsumentenverhalten hat sich in Köln durchgesetzt, sodass die Käufe im Store auch nach Corona rückläufig waren", erklärt Ankerkraut den Entschluss in den Kommentaren. "In Kombination mit den stark gestiegenen Energie- beziehungsweise Betriebskosten konnte der Store leider nicht mehr rentabel geführt werden", heißt es weiter. Ankerkraut schließt die Türen ihres Kölner Geschäfts Ankerkraut geht zu Nestlé Zuletzt war das Unternehmen in die Kritik geraten, als es verkündete, dass der viel kritisierte Lebensmittelkonzern Nestlé die Mehrheit des Hamburger Unternehmens übernommen hat.

Ein regelrechter Aufschrei ging durch die Community. Eine Vielzahl wollte künftig sogar auf den Kauf der Hamburger Produkte verzichten. Frank Thelen zeigte sich im Gegensatz zu den empörten Kunden begeistert von dem Deal und schrieb: "Jetzt seid Ihr selber Löwen und gewinnt mit Ankerkraut Nestlé als Partner. (...) Wir sagen an dieser Stelle #Danke#Respekt und wünschen weiterhin viel Erfolg."

Titelfoto: Ankerkraut