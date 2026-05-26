Köhlbrandbrücke bleibt erst mal Nadelöhr: Was Autofahrer wissen müssen

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Nach der Vollsperrung am Wochenende ist die Köhlbrandbrücke trotzdem nicht wieder komplett freigegeben, was das für Folgen für Autofahrer hat.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Zwar ist die Kohlbrandbrücke in Hamburg nach der Vollsperrung am Wochenende wieder teilweise offen. Komplett frei ist die Straße allerdings nicht.

Die Köhlbrandbrücke ist aktuell nur einseitig befahrbar. Dadurch kommt es zu Stau.
Die Köhlbrandbrücke ist aktuell nur einseitig befahrbar. Dadurch kommt es zu Stau.  © Citynewstv

Wer über die Brücke im Hamburger Hafen möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Denn aufgrund von Asphaltierungsarbeiten sind die beiden Verkehrsstreifen in Richtung Waltershof voll gesperrt, teilte Citynewstv mit.

Deswegen wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Das bedeutet: In jeder Fahrtrichtung ist nur eine Spur befahrbar.

Das wird auch erst mal so bleiben. Sind die Arbeiten in Richtung Waltershof fertiggestellt, wird die Sperrung in die andere Richtung nach Neuhof verlegt.

Wieder eine Sperrung in Hamburg: Hier wird es am Wochenende eng
Hamburg Baustellen Wieder eine Sperrung in Hamburg: Hier wird es am Wochenende eng

Dann fließt der Verkehr über die aktuell gesperrte Straßenseite.

Köhlbrandbrücke: Kein Ende der Sperrungen in Sicht

In nächster Zeit wird die Köhlbrandbrücke ein Nadelöhr bleiben.
In nächster Zeit wird die Köhlbrandbrücke ein Nadelöhr bleiben.  © Citynewstv

Noch bis Mittwoch, 27. Mai (20 Uhr), wird die Straße in Richtung Waltershof saniert. Anschließend wird ab Mittwochabend, 27. Mai (22 Uhr), bis Sonntag, 7. Juni (22 Uhr), dann die Gegenseite nach Neuhof gesperrt.

Die nächste komplette Vollsperrung der Kohlbrandbrücke lässt nicht lange auf sich warten: Laut der Hamburg Port Authority (HPA) erfolgt die nächste Sperrung vom 12. Juni bis zum 15. Juni.

In diesem Jahr sind noch drei weitere Vollsperrungen geplant: An zwei Wochenenden im September und an einem Wochenende im Oktober wird die Brücke komplett gesperrt sein.

Titelfoto: Citynewstv

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