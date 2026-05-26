Köhlbrandbrücke bleibt erst mal Nadelöhr: Was Autofahrer wissen müssen
Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Zwar ist die Kohlbrandbrücke in Hamburg nach der Vollsperrung am Wochenende wieder teilweise offen. Komplett frei ist die Straße allerdings nicht.
Wer über die Brücke im Hamburger Hafen möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Denn aufgrund von Asphaltierungsarbeiten sind die beiden Verkehrsstreifen in Richtung Waltershof voll gesperrt, teilte Citynewstv mit.
Deswegen wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Das bedeutet: In jeder Fahrtrichtung ist nur eine Spur befahrbar.
Das wird auch erst mal so bleiben. Sind die Arbeiten in Richtung Waltershof fertiggestellt, wird die Sperrung in die andere Richtung nach Neuhof verlegt.
Dann fließt der Verkehr über die aktuell gesperrte Straßenseite.
Köhlbrandbrücke: Kein Ende der Sperrungen in Sicht
Noch bis Mittwoch, 27. Mai (20 Uhr), wird die Straße in Richtung Waltershof saniert. Anschließend wird ab Mittwochabend, 27. Mai (22 Uhr), bis Sonntag, 7. Juni (22 Uhr), dann die Gegenseite nach Neuhof gesperrt.
Die nächste komplette Vollsperrung der Kohlbrandbrücke lässt nicht lange auf sich warten: Laut der Hamburg Port Authority (HPA) erfolgt die nächste Sperrung vom 12. Juni bis zum 15. Juni.
In diesem Jahr sind noch drei weitere Vollsperrungen geplant: An zwei Wochenenden im September und an einem Wochenende im Oktober wird die Brücke komplett gesperrt sein.
Titelfoto: Citynewstv