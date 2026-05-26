Köhlbrandbrücke bleibt erst mal Nadelöhr: Was Autofahrer wissen müssen

Hamburg - Verkehrschaos vorprogrammiert: Zwar ist die Kohlbrandbrücke in Hamburg nach der Vollsperrung am Wochenende wieder teilweise offen. Komplett frei ist die Straße allerdings nicht.

Die Köhlbrandbrücke ist aktuell nur einseitig befahrbar. Dadurch kommt es zu Stau. © Citynewstv

Wer über die Brücke im Hamburger Hafen möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Denn aufgrund von Asphaltierungsarbeiten sind die beiden Verkehrsstreifen in Richtung Waltershof voll gesperrt, teilte Citynewstv mit.

Deswegen wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Das bedeutet: In jeder Fahrtrichtung ist nur eine Spur befahrbar.

Das wird auch erst mal so bleiben. Sind die Arbeiten in Richtung Waltershof fertiggestellt, wird die Sperrung in die andere Richtung nach Neuhof verlegt.

Dann fließt der Verkehr über die aktuell gesperrte Straßenseite.