Neue Acts für Hamburger Hafengeburtstag angekündigt: Auch ein ESC-Star ist mit dabei

Hamburg - Bereits in wenigen Wochen ist es wieder so weit: Vom 8. bis 10. Mai 2026 steigt der 837. Hafengeburtstag in Hamburg ! Kurz vor dem Mega-Event enthüllten die Veranstalter nun bereits einige Musik-Acts – und das sind keine Unbekannten.

Besucherinnen und Besucher standen auch im letzten Jahr an den Hamburger Landungsbrücken bei der Veranstaltung "Elbe in Concert" beim 836. Hamburger Hafengeburtstag. © David Hammersen/dpa

Neben Einlaufparade, Schlepperballett und riesigem Feuerwerk soll es zudem mehr als 20 Musik-Acts bei "Elbe in Concert" geben. Bereits Anfang April wurden mit Sänger Patrice (46) und DJ Topic (34) einige Künstler bestätigt.

Doch jetzt kommt der nächste Hammer: Auch Sängerin Elif (33) wird am Samstagabend auf der schwimmenden Bühne vor den Landungsbrücken stehen! Die Berlinerin meldete sich mit ihrem Comeback-Song "Nein" nach längerer Pause erst im vergangenen Jahr zurück.

Doch damit nicht genug: Auch Michael Schulte (35) wird am 9. Mai die Bühne erobern! Der norddeutsche Sänger und ehemalige ESC-Star hat zuletzt mit seinem neuen Album für Schlagzeilen gesorgt. Darin verarbeitet er sein Familienleben, den Alltag als Vater und alte Herzschmerz-Gefühle.

Ebenfalls mit dabei: Musiker Kayef (31), der am Samstag auf der schwimmenden Bühne zu sehen sein wird. Der 31 Jahre alte Deutschpop-Sänger veröffentlichte 2014 sein erstes Soloalbum, arbeitete seitdem aber auch mit Künstlern wie Prinz Pi oder Die Lochis zusammen. Kein Pop, dafür deutschen Schlager bietet Sänger Daniel Sommer am Freitag, dem 8. Mai.