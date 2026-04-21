Neue Acts für Hamburger Hafengeburtstag angekündigt: Auch ein ESC-Star ist mit dabei
Hamburg - Bereits in wenigen Wochen ist es wieder so weit: Vom 8. bis 10. Mai 2026 steigt der 837. Hafengeburtstag in Hamburg! Kurz vor dem Mega-Event enthüllten die Veranstalter nun bereits einige Musik-Acts – und das sind keine Unbekannten.
Neben Einlaufparade, Schlepperballett und riesigem Feuerwerk soll es zudem mehr als 20 Musik-Acts bei "Elbe in Concert" geben. Bereits Anfang April wurden mit Sänger Patrice (46) und DJ Topic (34) einige Künstler bestätigt.
Doch jetzt kommt der nächste Hammer: Auch Sängerin Elif (33) wird am Samstagabend auf der schwimmenden Bühne vor den Landungsbrücken stehen! Die Berlinerin meldete sich mit ihrem Comeback-Song "Nein" nach längerer Pause erst im vergangenen Jahr zurück.
Doch damit nicht genug: Auch Michael Schulte (35) wird am 9. Mai die Bühne erobern! Der norddeutsche Sänger und ehemalige ESC-Star hat zuletzt mit seinem neuen Album für Schlagzeilen gesorgt. Darin verarbeitet er sein Familienleben, den Alltag als Vater und alte Herzschmerz-Gefühle.
Ebenfalls mit dabei: Musiker Kayef (31), der am Samstag auf der schwimmenden Bühne zu sehen sein wird. Der 31 Jahre alte Deutschpop-Sänger veröffentlichte 2014 sein erstes Soloalbum, arbeitete seitdem aber auch mit Künstlern wie Prinz Pi oder Die Lochis zusammen. Kein Pop, dafür deutschen Schlager bietet Sänger Daniel Sommer am Freitag, dem 8. Mai.
Hafengeburtstag 2026: Janin Ullmann moderiert "Elbe in Concert"
"Elbe in Concert" bringt im Rahmen des Hafengeburtstags an zwei Abenden Live-Musik direkt auf eine schwimmende Bühne nahe der Landungsbrücken. Los geht es am Freitag um 20 Uhr. Am Samstag startet das Programm ab 21 Uhr. Und auch die Gastgeberin an beiden Abenden ist keine Unbekannte.
Zum zweiten Jahr in Folge führt Moderatorin Janin Ullmann (44) durch das Programm. Die 44-Jährige flimmert derzeit auch als Host des Dating-Formats "Temptation Island" über die Bildschirme.
Eine Übersicht zum gesamten Programm an allen drei Tagen gibt es hier. So treten unter anderem auch traditionelle Bands aus Hamburg auf. Trotz Star-Aufgebot sind die Open-Air-Konzerte wie immer kostenlos.
Titelfoto: David Hammersen/dpa