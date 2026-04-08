Unmut über Transport der Sternbrücke: Droht den Anwohnern ein "Horror-Sommer"?

Hamburg - Die Bauarbeiten für die neue Sternbrücke in Hamburg schreiten seit Anfang des Jahres sichtbar voran. Das rund 5000 Tonnen schwere Bauwerk, von Kritikern gerne als "Monsterbrücke" bezeichnet, entsteht derzeit auf einer provisorischen Montagefläche an der Max-Brauer-Allee. Grund für dieses ungewöhnliche Vorgehen ist die Größe der Konstruktion - und die Notwendigkeit, den Bahnverkehr während der Bauphase weitgehend aufrechtzuerhalten. Der geplante Transport der Brücke sorgt jetzt erneut für Unmut bei den Anwohnern.

Blick auf die Baustelle an der Sternbrücke in Hamburg-Altona im Januar 2026. © Citynewstv

Die neue Brücke soll die bestehende Eisenbahnüberführung ersetzen, die laut Deutsche Bahn (DB) nach rund 100 Jahren das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht hat.

Täglich passieren etwa 900 Züge die Strecke - darunter Regional-, Fern- und S-Bahnen. Eine Sanierung des alten Bauwerks sei intensiv geprüft, aber letztlich verworfen worden.

Ausschlaggebend seien der Zustand des Stahls von 1926, fehlende Schweißbarkeit sowie gestiegene Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit gewesen.

Während die Bahn den Neubau als alternativlos darstellt, regt sich weiterhin Widerstand. Initiativen wie "Initiative Sternbrücke" und "Prellbock Altona" kritisieren vor allem die Auswirkungen auf Anwohner und Gewerbetreibende.

Zwar scheiterten sie bereits im Mai 2024 mit einem Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht Hamburg, doch ihr Engagement hält an. Besonders brisant ist der geplante Transport der Brücke, der laut Deutscher Bahn "voraussichtlich Ende Juli" erfolgen und mit einer mehrwöchigen Sperrung der Max-Brauer-Allee einhergehen soll. Die Kritiker befürchten, dass den Anwohnern ein "Horror-Sommer" bevorstehen könnte.