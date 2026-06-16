Verkehrschaos vorprogrammiert! Auf A1 droht am Wochenende Mega-Stau
Hamburg - Am Wochenende dürften die hochsommerlichen Temperaturen im Norden einige Urlauber ans Meer locken. Doch aus dem geplanten Badeausflug könnte schnell ein Geduldsspiel werden. Denn zeitgleich droht eine massive Verkehrsbremse auf einer wichtigen Route Richtung Küste.
Die A1 wird am Wochenende nämlich zwischen Bremen und Lübeck gesperrt. Konkret bedeutet das: Die Strecke Richtung Norden zwischen Hamburg-Harburg und Stillhorn ist von Freitag, 19. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 22. Juni, 5 Uhr, komplett dicht.
Der Grund: Bauarbeiten an der Süderelbbrücke. Der ADAC warnt bereits vor einer hohen Staugefahr – vor allem am Freitagabend, wenn viele Berufstätige und Wochenendausflügler gleichzeitig Richtung Küste starten wollen.
Wer dennoch Richtung Ostsee will, braucht starke Nerven und gute Planung. Als Ausweichroute empfiehlt sich unter anderem die nördliche Verbindung über die B73, den Elbtunnel sowie weiter über die B432 via Norderstedt und Bad Segeberg.
Vorsicht ist allerdings auf der südlichen Umleitungsstrecke über die B75 geboten: Diese ist zwar offiziell vorgesehen, dürfte aber vor allem von Autofahrern aus dem Süden Hamburgs stark befahren und entsprechend überlastet sein.
Stau am Wochenende möglich: Verkehrsteilnehmer erwartet schon die nächste Sperrung
Sollte auch die Route über den Elbtunnel überlastet sein, gibt es noch eine weitere Alternative: Autofahrer können entlang der Elbe bis nach Geesthacht fahren und von dort über die B404 zur Autobahnauffahrt Bargteheide gelangen. Doch auch hier ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.
Wer dachte, dass lediglich das kommende Wochenende von der Sperrung betroffen ist, liegt leider falsch!
Auch an den darauffolgenden Wochenenden wird die Strecke in Richtung Norden ab Lübeck bis Bremen gesperrt. Die Gegenrichtung von Lübeck nach Bremen ist zusätzlich auch noch an den ersten beiden Juli-Wochenenden dicht.
In dieser Zeit droht die gesamte Region zur Geduldsprobe zu werden. Erst recht, wenn die Sommerferien in vollem Gange sind. In Hamburg haben Schülerinnen und Schüler ab dem 9. Juli frei.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa