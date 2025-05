Bundeskanzler Merz zu Hamburger Messerangriff: "Bestürzend"

Berlin/Hamburg - Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) hat sich mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (59, SPD) über den Messerangriff am Hauptbahnhof ausgetauscht.

Alles in Kürze

Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) meldete sich am Freitagabend zum Messerangriff in Hamburg. © Katharina Kausche/dpa

Tschentscher habe Merz in dem Telefonat über die Versorgung der Verletzten und die Situation vor Ort informiert, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.

Merz habe die Unterstützung der Bundesregierung angeboten.

Auf der Plattform X schrieb Merz: "Die Nachrichten aus Hamburg sind bestürzend. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Mein Dank geht an alle Einsatzkräfte vor Ort für ihre schnelle Hilfe."

Peter Tschentscher fügte auch via "X" an: "Die Täterin ist in Gewahrsam. Ich wünsche den Opfern der Tat viel Kraft und hoffe, dass auch die Schwerverletzten gerettet werden."