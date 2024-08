26.08.2024 12:43 29-Jähriger am U-Bahnhof erstochen: Täter weiter auf der Flucht

Am vergangenen Montag wurde ein 29-Jähriger am U-Bahnhof Billstedt in Hamburg erstochen. Der Täter konnte noch nicht gefasst werden.

Hamburg - Knapp eine Woche nach der tödlichen Auseinandersetzung an einem U-Bahnhof in Hamburg ist der Täter weiter flüchtig. Am vergangenen Montag wurde ein 29-Jähriger am U-Bahnhof Billstedt in Hamburg erstochen. Der Täter konnte noch nicht gefasst werden. © News 5 / René Schröder "Die Ermittlungen in diesem Verfahren dauern weiterhin an", teilte die Staatsanwaltschaft nun mit. Weitere Auskünfte seien derzeit nicht möglich. Bei dem Streit war ein 29-Jähriger erstochen worden. Der Mann und sein 20 Jahre alter Neffe waren nach Polizeiangaben am Montag vergangener Woche gegen 23 Uhr am U-Bahnhof Billstedt mit einer Gruppe von etwa 30 Menschen aneinandergeraten. Reanimationsversuche waren erfolglos geblieben, der 29-Jährige starb noch am Tatort. Der 20-Jährige erlitt Augenreizungen. Wie es dazu kam, teilte die Polizei nicht mit. Hamburg Crime Mit Alkohol im Blut: Ferrari-Fahrer rast mit fast 200 Sachen durch den Elbtunnel! Die große Gruppe flüchtete, eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen und bat Zeugen der Auseinandersetzung um Hinweise. Zum Tatwerkzeug machte die Polizei keine Angaben, auch der Hintergrund des Streits blieb unklar. Der Getötete und der Verletzte sind laut Polizei Afghanen.

Titelfoto: News 5 / René Schröder