Amoktat von Hamburg: Immer mehr neue Details - Ermittlungen gegen Beamten

Hamburg - Am Mittwoch hat sich die Hamburger Bürgerschaft erneut mit der Amoktat von Alsterdorf beschäftigt. Innensenator Andy Grote (54, SPD) äußerte im Anschluss gegenüber Medien, dass die Waffenbehörde die Tat wohl nicht hätte verhindern können. Medienberichten zufolge lagen dem Sportschützenverein, in dem Philipp F. (35) trainierte, frühzeitig Hinweise auf eine Verhaltensänderung vor. Am Dienstag leiteten die Behörden außerdem ein Verfahren gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde ein.