11.09.2024 14:20 Betrunkener holt auf Bahnsteig Penis raus und belästigt Mann

Am Bahnhof Sternschanze in Hamburg hat ein Mann am gestrigen Dienstag einen 53-Jährigen sexuell belästigt und bedroht. Er wurde festgenommen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Abscheulich: Am gestrigen Dienstag hat ein 39-jähriger Mann in Hamburg einen 53-Jährigen sexuell belästigt und bedroht. Am Bahnhof Sternschanze in Hamburg hat ein Mann am gestrigen Dienstag einen 53-Jährigen sexuell belästigt und bedroht. (Symbolfoto) © Fotomontage: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, war es am Abend gegen 21.30 Uhr auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Sternschanze zu dem Vorfall gekommen. Demnach soll der 39-Jährige seinen Penis herausgeholt und den 53-Jährigen aufgefordert haben, sexuelle Handlungen daran vorzunehmen. Als der Mann sich weigerte, soll der Verdächtige seine Fäuste erhoben und sein Gegenüber bedroht haben - der 53-Jährige alarmierte daraufhin über eine Notrufsäule die Polizei. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 39-Jährigen schließlich noch vor Ort erwischen und vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bulgare wieder auf freien Fuß gesetzt. Es wird nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung, Beleidigung und Bedrohung gegen ihn ermittelt.

Titelfoto: Fotomontage: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling