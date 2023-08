08.08.2023 10:27 Bewaffnete Gruppen gehen aufeinander los! Vater fordert Herausgabe von Säugling

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Rönneburg sind am Montagabend zwei Gruppen aufeinander losgegangen. Dabei ging es wohl um einen Säugling.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz für die Hamburger Polizei in der Nacht zu Dienstag! Im Stadtteil Rönneburg sind zwei bewaffnete Gruppen in einer Flüchtlingsunterkunft in Streit um ein nur wenige Monate altes Baby geraten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatten Bewohner am Montagabend gegen 23.38 Uhr zahlreiche Personen mit Baseballschlägern, Messern und weiteren Waffen gemeldet, die sich eine wüste Schlägerei geliefert haben sollen. Als die ersten Streifenwagen anrückten, traten sie allerdings die Flucht an. Die Beamten hingegen fanden einen verletzten 59 Jahre alten Mann vor. Er hatte eine Stichverletzung erlitten und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Zudem waren auch Scheiben und Möbel eines Wohncontainers beschädigt worden. Hamburg Crime Drogenküche: Fahnder entdecken kiloweise Chemikalien in Reihenhaus Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. In den frühen Abendstunden soll ein Mann bereits in der Unterkunft aufgetaucht sein und von seiner 22 Jahre alten Ex-Partnerin die Herausgabe des gemeinsamen Kindes gefordert haben. Die Familie der Mutter verweigerte dies allerdings, worauf es zu einem ersten kleineren Handgemenge gekommen sein soll. Polizei durchsucht in der Nacht Wohnung des Tatverdächtigen Noch in der Nacht durchsuchte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen. © Lenthe-Medien Kurz vor Mitternacht tauchte der Vater schließlich mit zahlreicher Unterstützung erneut auf und wollte sein Kind mit Gewalt an sich reißen. Doch auch dies konnte mit vereinten Kräften verhindert werden. Vielmehr kam es zu einer wüsten Schlägerei zwischen Bewohner und den gewaltbereiten Gästen. Demnach sollen mehr als 25 Männer aufeinander losgegangen sein. Dabei soll auch eine Schreckschusspistole zum Einsatz gekommen sein, so der Sprecher. Bei dem Angriff wurden neben dem Mann auch die 22 Jahre alte Frau sowie ihre Mutter (50) leicht verletzt. Sie konnten aber vor Ort behandelt werden. Hamburg Crime Großeinsatz an U-Bahn-Station: Polizei nimmt mehrere Jugendliche fest Noch in der Nacht überprüfte die Polizei eine Wohnung in der Vogteistraße, wo der Mann gemeldet sein soll. Mit einer Ramme ging es durch die Eingangstür, doch von dem Tatverdächtigen fehlte jede Spur. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Titelfoto: Lenthe-Medien