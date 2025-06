Bewaffneter Überfall auf Tankstelle! Täter flieht mit geringer Beute

Hamburg - Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel hat am Mittwoch ein Unbekannter eine Tankstelle mit vorgehaltener Schusswaffe überfallen . Mit geringer Beute gelang dem Täter die Flucht.

Alles in Kürze

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Hamburg-Eimsbüttel überfallen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am Abend den Verkaufsraum der Tankstelle mit einer Maske über dem Kopf betreten und mit einer Waffe in der Hand die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Nachdem er die Beute hatte, flüchtete er mit einem niedrigen Geldbetrag in eine unbekannte Richtung.

Zahlreiche Streifenwagen fahndeten nach ihm, doch ohne Erfolg.

Die Polizei beschreibt ihn wie folgt: