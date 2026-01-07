Blutspur bis auf die Straße! Mann bei Kneipenstreit schwer verletzt

Hamburg - Blutige Auseinandersetzung in der Nacht zu Mittwoch in Hamburg! Nach einem Streit befindet sich ein Mann in einem kritischen Zustand. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt.

Die Polizei sichert nach einer blutigen Auseinandersetzung in Hamburg-Billstedt Spuren im Schnee. © NEWS5 / René Schröder

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Männer gegen 3.35 Uhr in einer Kneipe in der Straße Kuriergang im Stadtteil Billstedt in Streit geraten, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Vor Ort bot sich den Beamten ein schreckliches Bild der Gewalt. Aus der Pinte heraus führte eine Blutspur bis auf die Straße, im Inneren lag ein Stuhl umgekippt auf dem Boden.

Der verletzte Mann wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand gilt als kritisch.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und sperrte den Tatort weiträumig ab, um Spuren zu sichern.