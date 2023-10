Drogen-Hotspot Hamburger Hafen: So will die Politik gegen die Kriminellen vorgehen

Innensenator Andy Grote (55, v.l.n.r.) stellte gemeinsam mit Colette Hercher, Präsidentin der Generalzolldirektion, und Holger Münch (62), Präsident des Bundeskriminalamtes, die Pläne der Politik gegen die Organisierte Kriminalität im Hamburger Hafen vor. © Ulrich Perrey/dpa

"Wir haben uns heute auf den Weg gemacht, unseren Hafen wirksamer gegen die Organisierte Kriminalität zu schützen und dem internationalen Rauschgifthandel noch wirksamer und schlagkräftiger entgegenzutreten", erklärte Hamburgs Innensenator Andy Grote (55, SPD) am Montag im Anschluss an den ersten Hamburger Hafensicherheitsgipfel mit allen relevanten Behörden und Einrichtungen.

Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch (62), sagte mit Blick auf den Kokainhandel: "Die Anbauflächen nehmen zu." Und da der Markt in Nordamerika weitgehend gesättigt sei, richteten die Kokainschmuggler ihr Interesse immer mehr auf Europa und die Nordseehäfen.

Mit Kokain werde unglaublich viel Geld verdient - und auch viel Gewalt angewandt, um die Verdienste zu sichern, sagte Münch. Er verwies dabei etwa auf Tötungsdelikte in den Niederlanden oder 49 Sprengstoffdelikte rivalisierender Banden in Belgien.

"Die Sicherstellungsmengen werden in diesem Jahr neue Rekorde erreichen", sagte Münch. "Wir haben jetzt schon bundesweit über 33 Tonnen - und das Jahr ist noch nicht rum." Das habe es in Deutschland noch nie gegeben. 30 Tonnen seien dabei in Häfen sichergestellt worden. "Und wir sehen nicht mal einen Einfluss auf die Preise draußen beziehungsweise eine Verknappung" der Drogen. Daraus könne man erahnen, was tatsächlich an Stoff unterwegs sei.