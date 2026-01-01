Einsatzkräfte mit Pyro beschossen! Polizei in einem Stadtteil besonders gefordert

Hamburg - In der Silvesternacht sind in Hamburg nach bisherigen Erkenntnissen mindestens zehn Polizisten verletzt worden. Sie konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer die Polizisten verletzt wurden, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Insbesondere in einem Stadtteil waren umfangreichere Maßnahmen notwendig.

In Hamburg-Steilshoop wurden Passanten und Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beschossen. Die Polizei ging rigoros dagegen vor. © Sebastian Peters/NEWS5/dpa

"Der weit überwiegende Teil der Hamburgerinnen und Hamburger startete friedlich in das neue Jahr", hieß es in der einer Mitteilung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die Beamten von einem silvestertypischen Einsatzverlauf. Zahlen zu eingeleiteten Ermittlungsverfahren und getroffenen Maßnahmen lagen in der Nacht zunächst nicht vor.

Neben den Streifenwagen der Polizeikommissariate war demnach auch die Landesbereitschaftspolizei im Einsatz. Zudem erhielt die Hamburger Polizei Unterstützung von Kräften aus Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.

Laut Polizei verlief die erstmals aus Hamburg ausgestrahlte ZDF-Silvestershow ohne besondere Vorkommnisse. Tausende Besucherinnen und Besucher kamen zu der Veranstaltung am Chicagokai in der Hafencity und trotzten dem regnerischen Wetter.

In der Spitzen hielten sich laut Polizei mehr als 7000 Menschen an den Landungsbrücken auf, bis zu 25.000 auf der Reeperbahn und etwa 4000 rund um die Binnenalster. Rund um Binnenalster und auf dem Rathausmarkt war das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern untersagt worden. Der überwiegende Teil der Besucherinnen und Besucher hielt sich an die Allgemeinverfügung, wie es hieß.

In den Abendstunden schickte die Polizei nach eigenen Angaben verstärkt Kräfte in den Stadtteil Steilshoop. Dort wurde demnach Pyrotechnik auf Passanten, Einsatzkräfte und Wohnobjekte geworfen. Die Situation konnte den Angaben zufolge im Verlauf der Silvesternacht beruhigt werden. Mehrere Personen seien festgestellt worden, erhielten einen Platzverweis oder seien in Gewahrsam genommen oder festgenommen worden.