Er hatte zwei Menschen schwer verletzt! Polizei schnappt Verdächtigen in Gaststätte

Mitte Februar hatte ein 33 Jahre alter Mann in Hamburg-Ottensen zwei Personen mit einem Messer schwer verletzt. © Lenthe-Medien/Schmid

Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, wurde der Gesuchte bereits am vergangenen Samstag in Dortmund festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie des versuchten Totschlags ermittelt.

Der Tatverdächtige hatte sich am Abend des 14. Februars im Piependreiherweg unter einem Vorwand Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und dort einen 56 Jahre alten Wohnungsinhaber und dessen 22-jährigen Sohn mit einem Messer angegriffen. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Tatverdächtige fliehen. Die Polizei konnte den 33-Jährigen jedoch in Dortmund ausfindig machen und griff am Samstag in einer Gaststätte zu.