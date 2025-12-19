Polizei warnt vor diesen Beamtinnen: Männer verfallen ihnen reihenweise
Hamburg - Fiese Masche mit KI-Bildern! Die Hamburger Polizei warnt vor Accounts, die mit Nacktbildern von Fake-Polizistinnen Männer abzocken.
In den sozialen Netzwerken kommt es immer häufiger vor, dass Accounts von vermeintlichen Polizistinnen in knappen Outfits auftauchen.
In den Uniformen stecken allerdings keine echten Beamten, sondern schlichtweg mittels künstlicher Intelligenz generierte Damen.
So zeigt beispielsweise ein Bild eine posierende Frau in Uniform im Volksparkstadion, deren Hinterteil von einem HSV-Fan fotografiert wird.
Exklusiven Content gibt's dann gegen Bezahlung - ein offenbar lohnendes Geschäft, die Fotos und Videos bekommen jedenfalls Tausende Likes.
"Teilweise werden Bilder in Polizeiuniform, teilweise auch sexualisierte oder anzügliche Darstellungen verwendet. Solche Profile schaden dem Ansehen der Polizei Hamburg und verletzten die Persönlichkeitsrechte realer Menschen", so die Polizei via Instagram.
Diese Accounts seien nicht echt, warnen die Beamten. Die Bilder seien von der Social-Media-Abteilung der Polizei Hamburg überprüft worden, so ein Sprecher gegenüber TAG24.
Polizei warnt vor rechtlichen Folgen
Die Polizei bittet die User darum, entsprechende Profile direkt bei der jeweiligen Plattform zu melden.
Meistens würden kleine Fehler die Bilder als Fake entlarven, so der Sprecher. Auf einem Foto posierte eine vermeintliche Polizistin in Hamburg vor einem Streifenwagen mit auswärtigem Kennzeichen. Auch durch kleine Fehler an der Uniform würden sich die Fakes aufdecken lassen.
Für die Betreiber der Accounts gab es auch noch eine Warnung hinterher. "Der Missbrauch von KI-Technologie zur Erstellung solcher Inhalte kann rechtliche Folgen haben - vorliegende Inhalte werden durch uns bereits geprüft."
Zudem stellten die Beamten klar, dass die Polizei Hamburg keine privaten Instagram-Profile von einzelnen Einsatzkräften betreibt.
Erstmeldung um 10.24 Uhr, aktualisiert um 11 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/secretsofarix