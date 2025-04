15.04.2025 10:52 10.984 Jugendlicher fällt von Hochhaus und stirbt: Vier Verdächtige vor Haftrichter

In Hamburg ist in der Nacht zu Montag ein Jugendlicher von einem Balkon in den Tod gestürzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Von Carola Große-Wilde, Martin Fischer und Lukas Müller Hamburg - Nach dem tödlichen Sturz eines 15-Jährigen aus einem Hamburger Hochhaus ermittelt die Polizei inzwischen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Vier Verdächtige sollen am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie Ermittler mitteilten.

Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann vom Balkon gestoßen wurde. © Lenthe-Medien André Lenthe Der Verdacht eines Tötungsdelikts steht weiter im Raum. Deshalb werden vier Verdächtige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dabei handelt es sich um vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Eine 22 Jahre alte Frau wurde wegen mangelnden Tatverdachts wieder entlassen. Der Jugendliche starb in der Nacht zum Montag - er fiel vom Balkon aus dem achten Stock des Hochhauses. Am Morgen danach flatterte Absperrband im Wind. Warum er von dem Balkon fiel, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass es vor dem Sturz zu einer Auseinandersetzung kam. Eine Gruppe soll gewaltsam in eine Wohnung des Hochhauses im südlichen Stadtteil Wilstorf, der nicht allzu weit von Niedersachsen entfernt liegt, eingedrungen sein. Medienberichte, wonach eine Machete eingesetzt worden sei, bestätigte die Polizei nicht. Ob der 15-Jährige in der Wohnung lebte oder dort nur zu Besuch war - das war noch nicht bekannt. Die Polizei machte noch weitere Angaben zum Geschehen: In der Wohnung sollen sich neben dem Jugendlichen drei weitere junge Leute - zwischen 17 und 21 Jahren alt - aufgehalten haben. Alle Reanimationsversuche scheiterten, der junge Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. © Lenthe-Medien André Lenthe Die Spurensicherung war bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. © Lenthe-Medien André Lenthe Tatverdächtige flüchten mit dem Taxi In diesem Hochhaus ist der Jugendliche zu Tode gestürzt. © Lenthe-Medien André Lenthe Die Gruppe soll diese Anwesenden attackiert haben. Dann stürzte - nach der Polizeidarstellung - der Jugendliche vom Balkon. Alarmierte Polizisten fanden den 15-Jährigen leblos vor dem Hochhaus. Er starb dort. Die drei weiteren jungen Leute blieben laut Polizei unverletzt. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes betreuten die Angehörigen des Toten und Augenzeugen. Der Polizei lagen am Nachmittag keine Kenntnisse vor, ob die mutmaßlichen Angreifer den 15-Jährigen kannten. Die Verdächtigten flüchteten, bevor die Beamten eintrafen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, an der sich mehr als zwei Dutzend Streifenwagenteams beteiligt haben sollen. Im Stadtteil Hammerbrook, etwa 20 Autominuten vom Hochhaus entfernt, überprüften Polizisten zwei Taxis, in denen insgesamt fünf Fahrgäste saßen. Weil die Fahrgäste den Täterbeschreibungen entsprachen, nahmen die Beamten sie fest. Bei den ersten Verdächtigen handelte es sich um vier Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren und eine 22 Jahre alte Frau. Laut Polizeisprecherin gibt es derzeit keine weiteren Verdächtigen. An den Ermittlungen sind Staatsanwaltschaft und Mordkommission beteiligt. Erstmeldung am 14. April um 8.43 Uhr, zuletzt aktualisiert am 15. April um 10.52 Uhr

