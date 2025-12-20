Polizei warnt vor diesen Beamtinnen: Männer verfallen ihnen reihenweise

Hamburg - Fiese Masche mit KI-Bildern! Die Hamburger Polizei warnt vor Accounts, die mit Nacktbildern von Fake-Polizistinnen Männer abzocken.

KI-generierte Frauen in Uniform verdrehen Usern auf Social-Media-Plattformen den Kopf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/secretsofarix

In den sozialen Netzwerken kommt es immer häufiger vor, dass Accounts von vermeintlichen Polizistinnen in knappen Outfits auftauchen.

In den Uniformen stecken allerdings keine echten Beamten, sondern schlichtweg mittels künstlicher Intelligenz generierte Damen.

So zeigt beispielsweise ein Bild eine posierende Frau in Uniform im Volksparkstadion, deren Hinterteil von einem HSV-Fan fotografiert wird.

Exklusiven Content gibt's dann gegen Bezahlung - ein offenbar lohnendes Geschäft, die Fotos und Videos bekommen jedenfalls Tausende Likes.

"Teilweise werden Bilder in Polizeiuniform, teilweise auch sexualisierte oder anzügliche Darstellungen verwendet. Solche Profile schaden dem Ansehen der Polizei Hamburg und verletzten die Persönlichkeitsrechte realer Menschen", so die Polizei via Instagram.

Diese Accounts seien nicht echt, warnen die Beamten. Die Bilder seien von der Social-Media-Abteilung der Polizei Hamburg überprüft worden, so ein Sprecher gegenüber TAG24.