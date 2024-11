Lebensgefahr! Mann fällt bei Schlägerei in S-Bahn-Gleis

Hamburg - Im S-Bahnhof Harburg in Hamburg ist in der Nacht zu Samstag ein 25-jähriger Mann bei einer Schlägerei ins Gleis gefallen und wurde lebensgefährlich verletzt.

Rettungskräfte behandeln den schwer verletzten 25-Jährigen. Passanten hatten ihn zuvor auf den Bahnsteig gezogen. © Lenthe-Medien/Reimer

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.40 Uhr, so Bundespolizeisprecher Rüdiger Carstens.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, gerieten der 25-Jährige und sein Kontrahent (28) zunächst in einer S-Bahn, die gerade in den Bahnhof einfuhr, in einen Streit.

Nachdem die beiden die Bahn verlassen hatten, soll der 28-Jährige dem anderen Mann einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Es kam zur Rangelei am Bahnsteig.



"Dabei stürzte der 25-Jährige zwischen die Bahnsteigkante und der bereits abgefahrenen S-Bahn. Der schwer verletzte Mann wurde von Passanten auf den Bahnsteig gerettet", so Carstens.

Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert, die S-Bahnstrecke wurde für die Einsatzmaßnahmen gesperrt.