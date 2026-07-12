Mädchen (†15) tot in Wohnung gefunden: Mutter festgenommen!

Hamburg - In der Nacht zu Sonntag wurde eine vermisste 15-Jährige in Hamburg tot aufgefunden. Ihre Mutter wurde vorläufig festgenommen.

Die Mutter der verstorbenen 15-Jährigen soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

WIe die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wohnte die Jugendliche nach ersten Erkenntnissen in einer Jugendgruppe und wurde von Verantwortlichen der Einrichtung am Samstagabend als vermisst gemeldet.

Das Mädchen kehrte nicht zum vereinbarten Zeitpunkt in die Einrichtung zurück.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen überprüfte die Polizei auch die Wohnung der nicht sorgeberechtigten Mutter. Dort fanden die Beamten die leblose 15-Jährige. Sie wies mehrere Verletzungen auf. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Die 43-jährige Mutter wurde in der Wohnung vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen in der Nacht übernommen.