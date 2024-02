Mann bedroht Polizist mit Messer: SEK-Einsatz!

Hamburg - Am Donnerstagnachmittag kam es in Hamburg -Langenhorn zu einem SEK-Einsatz, nachdem ein Mann einen Polizisten mit einem Messer bedroht hatte.

Der 71-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und einem Amtsarzt übergeben. © JOTO

Der Mann wurde von dem Sondereinsatzkommando (SEK) in Langenhorn gegen 15.45 Uhr überwältigt und festgenommen. Das bestätigte am Abend ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei.

Der mutmaßliche 71-jährige Täter soll in seinem Wohnhaus in der Straße Am Ochsenzoll ein Messer gezogen und den Polizisten damit bedroht haben.

Die anwesenden Streifenbeamten riefen daraufhin sofort Verstärkung - unter anderem das SEK.

Nach Festnahme wurde er von den Einsatzkräften an einen Amtsarzt übergeben, da man zum aktuellen Zeitpunkt von einem psychischen Ausnahmezustand des Mannes ausgeht.