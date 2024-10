30.10.2024 15:58 Mann in Hamburg erstochen: Polizei nimmt Täter in Großbritannien fest

Am 19. August wurde ein 29-Jähriger in Hamburg erstochen. Jetzt wurden zwei Tatverdächtige in Großbritannien festgenommen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Fahndungserfolg für die Polizei: Nach einer tödlichen Auseinandersetzung an einem U-Bahnhof in Hamburg Mitte August sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden - in Großbritannien. Am 19. August wurde ein 29-Jähriger in Hamburg erstochen. Jetzt wurden zwei Tatverdächtige in Großbritannien festgenommen. © NEWS 5/René Schröder Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, waren im Zuge der Ermittlungen zwei Männer (24 und 28 Jahre alt) in den Fokus der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft gerückt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts erwirkte die Staatsanwaltschaft daraufhin Haftbefehle gegen die beiden afghanischen Staatsbürger. Im Zuge der Fahndung ergaben sich Hinweise, dass sich die beiden Männer in Großbritannien aufhalten könnten. Zielfahnder des Landeskriminalamts konnten sie schließlich mithilfe lokaler Einsatzkräfte festnehmen. Hamburg Crime Mann vor Wohnung seiner Freundin abgefangen und angeschossen Der 28-Jährige wurde bereits nach Hamburg überstellt und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Auslieferung des jüngeren Mannes soll zeitnah erfolgen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. Am 19. August waren am U-Bahnhof Billstedt ein 29-jähriger Mann und sein 20-jähriger Neffe mit einer Gruppe von circa 30 Personen aneinandergeraten. Im Laufe des Streits erlitt der Ältere der beiden Stichverletzungen, an denen er noch vor Ort verstarb. Sein Neffe erlitt Augenreizungen, die Täter flüchteten.

