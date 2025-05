02.05.2025 11:47 Mann kommt mit Schussverletzung in Hamburger Klinik: Was steckt dahinter?

Am Donnerstag kam ein Mann mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus in Hamburg-Langenhorn.

Von Bastian Küsel

Hamburg/Norderstedt - Aufregung in Hamburg: Am Donnerstagabend kam ein Mann mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus im Stadtteil Langenhorn. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die Polizei rückte am Donnerstag zum Asklepios Klinikum in Hamburg-Langenhorn aus, nachdem dort ein Mann mit einer Schussverletzung aufgetaucht war. © Lenthe-Medien Der 32-Jährige wies sich gegen 18.30 Uhr selbst ins Asklepios Klinikum Heidberg ein, wo er sich behandeln ließ. Nach TAG24-Informationen soll er eine Schussverletzung an den Beinen gehabt haben. Zu den Hintergründen schwieg der Mann. Da es jedoch Hinweise gab, dass sich die Tat in Schleswig-Holstein ereignet haben könnte, verwies die Hamburger Polizei auf Nachfrage an die Polizeidirektion Bad Segeberg. Gegenüber TAG24 erklärte Sprecherin Sandra Firsching, dass die Schüsse womöglich in einem Gewerbegebiet am Gutenbergring in Norderstedt gefallen sein könnten. Hamburg Crime Schuss am Phoenix-Center sorgt für Großeinsatz der Polizei Die Beamten hoffen darauf, dass es Zeugen der Tat gibt, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Diese werden unter der Nummer 040/528060 entgegengenommen. Ebenfalls unklar ist, wie der 32-Jährige ins Krankenhaus nach Hamburg gekommen ist. Mysteriös: Kurz nachdem der Mann im Klinikum aufgetaucht war, versammelte sich eine größere Gruppe vor der Notaufnahme. Nach TAG24-Informationen soll es sich um etwa 20 Angehörige oder Bekannte des Mannes gehandelt haben, die die Klinik betreten wollten. Die Polizei musste anrücken, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Hintergründe sind auch in diesem Fall noch unklar. Erstmeldung: 11.21 Uhr. Aktualisiert: 11.47 Uhr

Titelfoto: Lenthe-Medien