07.08.2024 09:13 Mann randaliert in Linienbus: Einen Tag zuvor saß er noch in U-Haft!

Ein 21-Jähriger hat am gestrigen Dienstag in einem Linienbus in Hamburg randaliert. Einen Tag zuvor hatte er noch in U-Haft gesessen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Randale in Hamburg: Am gestrigen Dienstag hat ein 21-Jähriger in einem Linienbus gewütet und diesen schwer beschädigt. Ein 21-Jähriger hat am gestrigen Dienstag in einem Linienbus in Hamburg randaliert. Einen Tag zuvor hatte er noch in U-Haft gesessen. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Mittwochmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte, kam es gegen 22.30 Uhr im Wildschwanbrook (Stadtteil Rahlstedt) zu dem Vorfall. Demnach rastete der junge Mann aus Serbien aus noch ungeklärter Ursache völlig aus, beschädigte oder zerstörte so gut wie alle Scheiben des Busses. Zufällig anwesende Mitarbeiter einer nahegelegenen Sicherheitsfirma konnten den 21-Jährigen schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Der Serbe wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss der Maßnahmen allerdings mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen laufen. Wie der Sprecher auf Nachfrage bestätigte, hatte der 21-Jährige einen Tag zuvor noch in U-Haft gesessen, nachdem er einen Ladendiebstahl begangen hatte.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann