Messer im Spiel? Teenager bedroht Schüler und löst Großeinsatz aus

Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt! Am Donnerstag gab es an einer Schule in Hamburg eine Bedrohungslage. Mittlerweile sind die Maßnahmen beendet.

Die Polizei war am Donnerstag mit einem Großaufgebot an einer Schule in Hamburg im Einsatz. Grund war eine Bedrohungslage. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 13.33 Uhr zur Stadtteilschule Lurup alarmiert worden.

Dort soll ein Schüler - nach derzeitigen Erkenntnissen 13 oder 14 Jahre alt - andere Schüler bedroht haben. Anschließend entfernte er sich vom Schulgelände.

Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass der Teenager ein Messer bei sich trägt, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an.

Der Jugendliche wurde schließlich im Luruper Einkaufszentrum entdeckt und gestellt. Ein Messer konnten die Beamten bei ihm allerdings nicht finden.