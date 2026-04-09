Messer im Spiel? Teenager bedroht Schüler und löst Großeinsatz aus
Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt! Am Donnerstag gab es an einer Schule in Hamburg eine Bedrohungslage. Mittlerweile sind die Maßnahmen beendet.
Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 13.33 Uhr zur Stadtteilschule Lurup alarmiert worden.
Dort soll ein Schüler - nach derzeitigen Erkenntnissen 13 oder 14 Jahre alt - andere Schüler bedroht haben. Anschließend entfernte er sich vom Schulgelände.
Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass der Teenager ein Messer bei sich trägt, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an.
Der Jugendliche wurde schließlich im Luruper Einkaufszentrum entdeckt und gestellt. Ein Messer konnten die Beamten bei ihm allerdings nicht finden.
Laut dem Sprecher ist der Großeinsatz bereits wieder beendet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa