Nach Flucht bei begleitetem Ausgang: Noch immer keine Spur von Straftäter

Dem Insassen soll am Montag gegen 17 Uhr die Flucht bei einem begleiteten Ausgang gelungen sein. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Wie der Sprecher allerdings betonte, handle es sich bei dem Entflohenen nicht um jemanden, der wegen einer Gefährlichkeit für die Allgemeinheit in der Klinik Ochsenzoll untergebracht ist.

Wie Polizeisprecher Florian Abbenseth am Dienstag auf Nachfrage erklärte, handle es sich bei dem noch immer Flüchtigen um einen jungen Mann, "gegen den durch das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 19. Januar 2023 die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wegen einer Drogenabhängigkeit angeordnet worden ist."

Bereits am Montagabend bestätigte eine Sprecherin der Hamburger Sozialbehörde gegenüber TAG24 die "Entweichung eines Insassen", gab aber aufgrund von Datenschutzgründen keine weiteren Details zu dem entflohenen Patienten an.

Eine Großfahndung der Polizei mit zahlreichen Streifenwagen und dem Einsatz des Polizeihubschraubers "Libelle" im Hamburger Stadtteil Langenhorn verlief am Montag erfolglos, so ein Sprecher gegenüber TAG24. Am heutigen Dienstag würden die Fahndungsmaßnahmen der Polizei weiter andauern, so Abbenseth.



Auch durch das in dieser Sache zuständige Gericht würden derzeit alle rechtlich möglichen Maßnahmen geprüft.

In einem sogenannten Maßregelvollzug werden Menschen nach gerichtlicher Anordnung untergebracht, die aufgrund einer psychiatrischen oder Suchterkrankung straffällig wurden. Die Klinik Ochsenzoll bietet nach Angaben der Stadt derzeit Platz für 375 Straftäter.

