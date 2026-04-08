Nach tödlichem Angriff: Polizei sucht noch immer nach den Tätern

Hamburg - Nach einer tödlichen Attacke auf einen 24-Jährigen Anfang Februar im Hamburger Stadtteil Eißendorf sind die Täter noch immer nicht gefasst. Nun wurde eine Belohnung ausgesetzt.

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 24-Jährigen in Hamburg-Eißendorf fehlt von den Tätern nach wie vor jede Spur. © Lenthe-Medien

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, war das Opfer in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar mit einem Bekannten (23) zu Fuß durch den Stadtteil gegangen, als sie plötzlich von fünf maskierten Männern angegriffen worden waren.

Der 23-Jährige konnte fliehen und suchte in der Folge nach seinem Begleiter. Schließlich fand er ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Straße Göhlbachtal. Von Rettungskräften wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht, wo der junge Mann wenig später verstarb.

Bei den bisherigen Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fundort nicht um den eigentlichen Tatort handelte.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter den 24-Jährigen durch körperliche Gewalt lebensgefährlich verletzt hatten, und möglicherweise sogar aus dem persönlichen Umfeld stammen. Unter Umständen kann es bei dem Angriff auch um Geldforderungen gegangen sein.