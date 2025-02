Neues Cannabis-Gesetz erfolglos: "Wer kiffen will, kauft auf dem illegalen Markt"

Polizeipräsident Falk Schnabel und Innensenator Andy Grote (56, SPD, r.) bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 (PKS) am Donnerstag. © Tag24/Madita Eggers

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der erfassten Straftaten um vier Prozent gesunken, was eine Rückkehr zu den positiven Entwicklungen der Vor-Corona-Jahre darstelle, so Hamburgs Innensenator Andy Grote (56, SPD).

Besonders bemerkenswert sei der starke Rückgang bei Tötungsdelikten. Im Gegensatz zur intuitiven Wahrnehmung der Bevölkerung ist auch die Zahl der Delikte mit Messer- und Schusswaffeneinsatz im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Messer wurden in 22 Fällen und Schusswaffen in sechs Fällen verwendet, 2023 waren es noch 37 beziehungsweise zwölf Fälle. Wobei in die PKS nur Fälle hineinfallen, die in 2024 wirklich abgeschlossen worden sind. Gerade bei Tötungsdelikten überschneiden sich die Ermittlungsjahre oft, so Grote.

Insgesamt steigen jedoch sowohl in Hamburg als auch bundesweit die Straftaten, bei denen Schusswaffen eingesetzt werden oder damit gedroht wird. Hierzu zählen allerdings auch Softair-Waffen und Gas-Pistolen.

2024 wurden 117 solcher Fälle in der Hansestadt erfasst, was 1,3 Prozent der Gewaltdelikte ausmacht. In 54 Prozent dieser Fälle handelte es sich jedoch "nur" um waffenrechtliche Verstöße, ohne dass Personen betroffen waren.