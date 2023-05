Kiosk-Überfälle in Hamburg häufen sich: Wer hat diesen Mann gesehen?

Hamburg – Nachdem es bereits am 11. und 12. Mai zu einem Überfall eines Kiosks im Hamburger Stadtteil Lohbrügge kam und am Freitag wieder ein solcher Vorfall gemeldet wurde, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Täter. Laut Beamten häufen sich aktuell Taten wie diese in der Umgebung.